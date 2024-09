Staminali, trapianto in 25enne ‘azzera’ diabete tipo 1

(Adnkronos) – Per la prima volta al mondo un trapianto di cellule staminali riprogrammate ha ‘azzerato’ il diabete di tipo 1 in una donna di 25 anni di Tianjing che ha iniziato a produrre autonomamente l’insulina meno di 3 mesi dopo l’intervento. Sono i risultati dello studio cinese del Research Institute of Transplant Medicine, Organ Transplant Center del Tianjin First Central Hospital pubblicato su ‘Cell’. Finalmente “ora posso mangiare lo zucchero”, ha raccontato la donna in una intervista a ‘Nature’. Lo studio clinico ha riportato i risultati preliminari a un anno dal trapianto autologo di staminali, prelevate dall’addome. Le cellule sono state riprogrammate chimicamente e sono state fatte crescere come delle cellule ‘Beta’ del pancreas. Una volta mature sono state inserite nel fegato della ragazza e hanno iniziato a rispondere ai segnali fisiologici, come la glicemia.

James Shapiro, chirurgo specializzato in trapianti e ricercatore all’Università di Alberta a Edmonton, ha spiegato a ‘Nature’ che i “risultati dell’intervento sono sorprendenti” e i ricercatori “hanno completamente invertito il diabete nel paziente, che prima necessitava di notevoli quantità di insulina”. Lo studio, pubblicato oggi su ‘Cell’, segue i risultati di un altro gruppo di ricercatori, che a Shanghai – in aprile – ha riferito di aver trapiantato con successo isole produttrici di insulina nel fegato di un uomo di 59 anni con diabete di tipo 2. Grande fermento quindi su questa frontiera delle cellule staminali.

“Nel diabete di tipo 1, il sistema immunitario attacca le cellule delle isole pancreatiche – evidenzia lo studio -. I trapianti di isole pancreatiche possono curare la malattia, ma non ci sono abbastanza donatori per soddisfare la crescente domanda e i riceventi devono usare farmaci immunosoppressori per impedire al corpo di rigettare il tessuto del donatore. Come noto, invece, le cellule staminali possono essere utilizzate per far crescere qualsiasi tessuto nel corpo e possono essere coltivate indefinitamente in laboratorio, il che significa che potenzialmente offrono una fonte illimitata di tessuto pancreatico. Utilizzando tessuto ricavato dalle cellule di una persona, i ricercatori sperano anche di evitare la necessità di immunosoppressori”.

Nello studio pubblicato su ‘Cell’, “la paziente ha raggiunto un’indipendenza prolungata dall’insulina a partire da 75 giorni dopo il trapianto”, evidenziano i ricercatori del Tianjin First Central Hospital. L’intervallo glicemico target del paziente “è aumentato da un valore basale del 43,18% al 96,21% entro il quarto mese dal trapianto, accompagnato da una diminuzione dell’emoglobina glicata”.