Stampa Cattolica della Campania, ecco il nuovo direttivo

A Napoli presso l’Istituto dei Salesiani Don Bosco in Via San Giovanni Bosco n. 8, si è tenuto il Congresso Regionale UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania per rinnovare i componenti del nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2021 – 2024. Dopo la relazione del presidente uscente Giuseppe Blasi, gli interventi dell’assistente spirituale UCSI Campania don Tonino Palmese e di alcuni soci, si sono svolte le votazioni.

Sono stati eletti, quali componenti per il quadriennio 2021-2024, i soci Mario Aurilia, Rosanna Borzillo, Laura Guerra, Carlo Lettieri, Francesco Manca, Rosaria Morra, Antonio Pintauro, Guido Pocobelli Ragosta, Elena Scarici.