“Stand up!” e l’Ariston balla con Zucchero

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – di Antonella Nesi

sul finale dell’esibizione di Zucchero. Il bluesman, accompagnato dalla sua band, canta il nuovo singolo ‘Spirito nel buio’ e ‘La canzone che se ne va’ (entrambi dall’ultimo disco di inediti ‘D.O.C.’) poi, prima di intonare uno dei suoi più grandi successi, ‘Solo una sana e consapevole libidine’ (decima traccia dello storico album ‘Blue’s’) invita il pubblico ad alzarsi. “Stand up! Stand up!”, urla. La platea del teatro lo segue e lo accompagna, cantando, ballando e battendo le mai.

Zucchero approfitta per ricordare dell’imminente tour mondiale che partirà dalla Nuova Zelanda e toccherà l’Australia, gli Usa e il Canada prima di arrivare in Europa dove tra i vari Paesi in cui sarà protagonista fino a dicembre ci sarà ovviamente l’Italia con 14 concerti all’Arena di Verona (prima data il 22 settembre e ultime due date, da domani in prevendita, 6 e 7 ottobre).