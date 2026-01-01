StandICT.eu, aperta la prima open call: incentivi agli esperti di digitalizzazione 

È aperta la prima open call del progetto europeo StandICT.eu che mira a sostenere la partecipazione qualificata di professionisti europei nei principali organismi internazionali di standardizzazione.

Nel corso di tre anni, StandICT.eu 2029 lancerà sei open call in totale, con l’obiettivo di sostenere oltre 300 esperti che lavorano in settori digitali strategici.

L’obiettivo è consolidare un ecosistema europeo della standardizzazione pienamente integrato, capace di incidere sui processi decisionali globali e di rafforzare la competitività tecnologica dell’Europa nei settori chiave della trasformazione digitale.

La call coprono un ampio spettro di priorità digitali europee, tra cui, ma non solo, Intelligenza Artificiale, cybersecurity, economia dei dati, cloud e edge computing, Internet of Things, tecnologie quantistiche, sanità digitale, eGovernment, smart cities, mobilità intelligente, sostenibilità ambientale. Il programma prevede tre diverse tipologie di sostegno: di lungo periodo (9 mesi): per attività continuative nei gruppi di lavoro internazionali per un massimo di nove mesi, in qualità di presidente, coordinatore, relatore o membro di un SDO WG (fino a 10.000 euro); di breve periodo (3 mesi): per una documentazione di standardizzazione (fino a 5.000 euro). Una terza modalità pilota (massimo 6 mesi), per l’organizzazione di incontri strategici di standardizzazione in Europa (fino a 50.000 euro).

Le fellowship sono rivolte a esperti europei di standardizzazione, provenienti da università, centri di ricerca, imprese, PMI, start-up, associazioni e organizzazioni della società civile.

Il budget complessivo delle sei open call previste dal progetto europeo ammonta a 4,2 milioni di euro.

La call è aperta fino al 16 gennaio 2026.