L’avvocato Stanislao Chimenti, partner dello Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher Llp, è stato nominato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, nuovo Commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Tirrenia Navigazione Spa in As e Siremar – Sicilia Regionale Marittima, Spa in As.