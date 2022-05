Star in campo per aiutare Comunità Sant’Egidio e Sbarro Health Research Organization: torna La Partita

Nuovo anno e nuovo appuntamento con “La Partita” l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà, che andrà in onda martedì 24 maggio alle ore 20,45 su Sport Italia (Canale 60 del Digitale Terrestre), che vede sfidarsi in campo sportivi in carriera e del passato, oltre che personaggi del mondo dello spettacolo in un match tra Napoli Vs Resto d’Italia. L’obiettivo è una raccolta fondi solidale per la Comunità Sant’Egidio e SHRO (Sbarro Health Research Organization) a favore della Pace.

Tantissimi i nomi dei protagonisti che hanno dato la propria adesione, tra attori, cantanti, calciatori e sportivi di oggi e di ieri.

L’evento è organizzato da Coronet Srl con la supervisione di Olivio Lozzi e l’operatività organizzativa su Napoli di Giuseppe Angioletti.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli sono intervenuti il Vice Sindaco Maria Filippone, l’assessore allo sport Emanuela Ferrante, la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, l’assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, il Presidente Figc Campania Carmine Zigarelli e per l’organizzazione Alex Bucci e Giuseppe Angioletti. Guest star della mattinata sono stati due nomi storici della solidarietà sul campo come Ciro Esposito e Francesco Cicchella.

In merito all’appuntamento calcistico di solidarietà, Olivio Lozzi e Giuseppe Angioletti hanno dichiarato: “Torniamo dopo un anno nel grande simbolo sportivo di Napoli: lo Stadio Diego Armando Maradona e lo facciamo nuovamente per una causa importante, a favore di chi è meno fortunato in questo periodo storico a causa della Guerra. La città di Napoli è da sempre vicina a chi ne ha bisogno, e penso che quest’anno riusciremo nuovamente nell’intento di donare tanto”.

Importante l’impegno dello sponsor tecnico Givova, che con le parole del Presidente Giovanni Acanfora: “Per il secondo anno consecutivo Givova sostiene l’evento sportivo- benefico allo Stadio Maradona di Napoli, un luogo iconico non solo per i napoletani. Givovaa è da anni lo sponsor di valide iniziative a sostegno del prossimo in difficoltà. La solidarietà e l’attenzione al sociale sono da sempre punti cardine del mondo Givova. Noi che vestiamo lo sport sappiamo bene che è il gioco di squadra che porta, con tenacia, forza e fiducia, verso i più grandi successi”. Aggiunge l’Amministratore Giuseppina Lodovico: “Siamo davvero entusiasti di sostenere un evento come “La Partita”, che riunisce per un obiettivo comune tanti personaggi importanti del panorama sportivo, musicale e televisivo. Sarà per noi di GIVOVA un momento speciale, a cui teniamo molto. Sarà unico e coinvolgente respirare, nel suggestivo stadio di Napoli, l’emozione dell’incontro solidale, che segna per tutti la più grande vittoria”.

L’appuntamento allo stadio è quindi per il 24 maggio, con primo calcio di inizio già alle 18 per la Love Cup, con in campo due squadre di rappresentanti del mondo della notte di Napoli e Roma per sottolineare il valore del sano divertimento. Successivamente alle 20.45, al via la partita tanto attesa “Napoli Vs Resto d’Italia”, con tanti nomi e sorprese che saranno comunicate nei prossimi giorni.

Partner dell’evento sono Euronics Tufano, Accendi un Sogno, Fabbricanti di Emozioni, Fresco di Stampa, Parallel, Love Cup, Gold Tower Lifestyle Hotel, ZTL, The Code, Smeraglia Clinic, TLB, Agostino Massa (El Sombrero Napoli), Pale – Il materasso speciale, Centri Narciso e Francesca Varriale Eventi, ‘ A figlia d’o Marenaro, Sonny Bono, Lello & Rocco, FR Service, Aixam Agnano Napoli, Castiello Viaggi, Biscottificio Pezzullo, FAR, Bava Srl, Kremoso, 4-mm. L’ufficio stampa è a cura di FREVARCOM di Francesco Russo.

I biglietti sono già in vendita al seguente link: https://www.boxol.it/it/event/la-partita-ii- edizione-stadio-diego-armando-maradona-napoli/402244