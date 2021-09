“Star Women”, scienziate tra Napoli e Usa all’Osservatorio di Capodimonte

“Star Women, scienziate tra Napoli e Stati Uniti”. L’Osservatorio di Capodimonte, con il patrocinio del consolato generale degli Stati Uniti di Napoli e con la collaborazione dell’Unione Astrofili Napoletani, InnerWheel (sezione di Torre del Greco e Paesi Vesuviani), organizza una serata alla presenza della console per la stampa e la cultura Karen Schinnerer per colloquiare con alcune le principali protagoniste di importanti progetti di ricerca che vedono una stretta collaborazione tra Napoli e gli Stati Uniti. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Osservatorio dalle 20,30. Mirella Orsi, giornalista e divulgatrice scientifica, dialogherà con Mariafelicia De Laurentis, dell’Università Federico II, che ci racconterà come ha fotografato un buco nero, Lindy Elkins-Tanton, dell’Arizona State University, che ci dirà come andremo alla conquista di Psyche, l’asteroide napoletano, Marcella Marconi, direttrice dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che illustrerà i progetti di ricerca del passato e del futuro che gli scienziati napoletani e statunitensi hanno sviluppato insieme, Alessandra Rotundi, dell’Università di Napoli Parthenope, che racconterà come Napoli è arrivata sulle comete, e Clementina Sasso, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che ci porterà alla scoperta del Sole. A fine serata seguiranno le osservazioni del cielo di Napoli a cura dell’Unione Astrofili Napoletani. La serata ha ricevuto il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli, della Consigliera di Parità della Regione Campania, della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli, dell’associazione Donne e Scienza e del Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza. L’iniziativa fa parte degli eventi organizzati per la Notte Europea dei Ricercatori.