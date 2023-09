Starbucks apre a Napoli, individuati i locali. Ecco dove

Starbucks, lo storico caffè statunitense fondato a Seattle nel 1971 e presente oggi in tutto il mondo con i suoi 36.171 negozi in 83 diversi paesi, è pronto ad aprire anche a Napoli. Un evento attesissimo che dovrebbe verificarsi in autunno in uno dei luoghi più iconici del capoluogo partenopeo: la Galleria Umberto I. Dopo La Reggia Designer Outlet, anche il salotto buono della città potrà ventare un’autentica meta per turisti ed appassionati provenienti da tutto il pianeta.

I locali sono già stati individuati e recano la scritta “coming soon”, con i colori del brand in bella vista. L’ingresso è da via Santa Brigida.