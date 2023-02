Starbucks, ecco il caffè all’olio d’oliva. L’idea dopo un viaggio in Italia di Schultz

Starbucks lancia il caffè all’olio d’oliva. Il gigante americano presenterà oggi la linea ‘Oleato’ nelle sue sedi italiane e prevede di portarla nel sud della California in primavera. Il Regno Unito, il Giappone e il Medio Oriente seguiranno entro la fine dell’anno. Lo riporta la Cnbc. L’idea è nata da un viaggio che l’amministratore delegato uscente, Howard Schultz, ha fatto in Italia quest’estate, dove ha visto i siciliani bere olio d’oliva come rito quotidiano. Anche lui ha iniziato a bere olio d’oliva insieme al suo caffè quotidiano e ha deciso che Starbucks avrebbe dovuto provare a mescolarli. La gamma iniziale di bevande Oleato infonderà olio d’oliva nel caffè latte di Starbucks, nell’espresso shakerato ghiacciato e nella schiuma fredda. L’olio d’oliva di Partanna viene cotto a vapore con latte d’avena per il latte, agitato nella bevanda ghiacciata per espresso e infuso nella schiuma di crema dolce alla vaniglia.