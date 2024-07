Starbucks® raddoppia a Napoli, da oggi alla Stazione Centrale il secondo store del brand in città

Si inaugura oggi alla stazione di Napoli Centrale il secondo store Starbucks® in città, il terzo in Campania e il 43° in Italia, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del brand in Italia, e in collaborazione con Grandi Stazioni Retail.

La stazione ferroviaria di Napoli Centrale conta oggi circa 250 mila visite al giorno (90 milioni l’anno) e rappresenta il principale hub intermodale della città e il più importante nodo ferroviario del sud Italia. Con la riqualificazione di tutte le aree destinate ai servizi commerciali e di ristorazione, come ad esempio la Food Hall, la stazione è diventata attrattiva anche per la città e l’affluenza dei visitatori è cresciuta ulteriormente.

Come per la recente apertura di giugno nella splendida cornice di Galleria Umberto I, anche per questo opening sono stati creati 18 nuovi posti di lavoro qualificati, dopo un approfondito percorso di formazione sostenuto dai partner (dipendenti di Starbucks).

Gli interni del nuovo locale, che si estende su un unico piano di circa 80 mq, si contraddistinguono per le tonalità dell’azzurro, che traggono ispirazione dal mare e dal Golfo di Napoli, riflettendo la bellezza del paesaggio della città e l’habitat naturale della sirena, oltre alla famosissima squadra di calcio partenopea. I dettagli in ottone e legno di quercia riportano a questa dimensione, mentre gli elementi di illuminazione e il metallo forato rimandano alla leggerezza e alla vivacità del mare.

I partner di Starbucks sono pronti ad accogliere i clienti al bancone tutti i giorni della settimana, nell’andirivieni concitato di viaggiatori e passanti, proponendo le ultime novità, come le nuove bevande calde e fredde al gusto Crème Brulée, oltre alle proposte più classiche, come il Frappuccino e il caffè espresso. A queste si accompagna un’offerta Food molto gustosa: dalle insalate di cous cous ai bagel al salmone, dai tramezzini alle brioche salate, a cui si aggiungono dolci della tradizione italiana, dal classico cornetto farcito o vuoto alla sfogliatella napoletana, oltre ai più internazionali muffin, donuts e cheese cake. Per godere di una pausa rigenerante, il nuovo store dispone anche di una ventina di posti a sedere, per poter assaporare con maggiore tranquillità una colazione, un pranzo o una merenda.

Matteo Morandi, CEO di Starbucks Italy, ha commentato: “Napoli è una piazza molto importante per noi. Abbiamo ricevuto un’accoglienza molto positiva in occasione dell’apertura del nostro primo store partenopeo, nella splendida cornice di Galleria Umberto I. Con questo nuovo opening, abbiamo puntato sul format del travel retail, canale per noi strategico, considerata l’altissima affluenza di turisti internazionali e di pendolari. Proseguiamo il nostro percorso in questa stupenda città, sempre nel massimo rispetto del territorio e dei nostri partner, con nuove aperture all’orizzonte nello Stivale nel corso dell’anno”.