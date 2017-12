Starlight Italia, commessa in Nigeria per fornire sistemi di visione notturna

Starlight Italia, società nata nel 2005 fondata da Roberto Longo, ha acquisito in Nigeria una commessa da un milione e mezzo di euro per la fornitura di dieci sistemi di visione notturna certificati secondo i regolamenti Solas per high speed craft. Ne da notizia il giornale genovese TheMeditelegraph aggiungendo che c’è un’opzione d’acquisto per altri dieci sistemi. “La commessa – conferma Alessandro Solla, socio e direttore di Starlight- vale 500mila euro per la fornitura di sistemi di visione notturna cui si aggiunge la parte di installazione ed affiancamento al personale nigeriano di un nostro tecnico che portano la commessa complessiva ad un milione e mezzo di euro. In pratica 150 mila euro a sistema. L’accordo prevede l’equipaggiamento di dieci unità navali, pattugliatori, della società Ocean Marine Solutions (Oms) che si occupa di offrire soluzioni di sicurezza nelle zone a rischio del continente africano”.