“Arrivi diminuiti del 60 per cento nel 2022”

Milano, 16 set. (askanews) – “Avete fatto notevoli progressi lavorando con i paesi lungo le rotte migratorie da pari a pari per affrontare i fattori trainanti della migrazione alla fonte e per contrastare le bande criminali. E di conseguenza, gli arrivi irregolari in Italia via mare sono diminuiti del 60 percento dal 2022”. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer durante la conferenza stampa a Roma dopo l’incontro la premier Giorgia Meloni.