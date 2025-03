Starmer: “Decidere su difesa Ucraina spetta a Kiev, non a Mosca”

Riuniti a Londra i pianificatori militari di 31 paesi “volenterosi”

Barrow (Inghilterra), 20 mar. (askanews) – Pianificare insieme le capacità militari dei paesi interessati a un ruolo di peacekeepers o di garanti di una possibile pace in Ucraina: è l’obiettivo del vertice ospitato dal primo ministro britannico Keir Starmer con gli alti quadri militari di 31 paesi della “coalizione deivolenterosi”, in una riunione a porte chiuse presso il Quartier Generale Congiunto Permanente a nord di Londra.Starmer prima dell’incontro ha parlato con la stampa e ha sottolineato come queste attività siano volte a consentire all’Ucraina, in caso di accordo, di mantenere la sua sovranità e sicurezza. “La sovranità consiste nel decidere da soli come difendere il proprio Paese, non nel far decidere alla Russia come difendere il proprio Paese”, ha sottolineato il premier britannico.