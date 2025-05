Starmer in Albania, focus su migranti e intesa sulla Difesa

“Lavoreremo sulla produzione e vendita di veicoli militari”

Roma, 15 mag. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer è andato in Albania per un bilaterale con l’omologo albanese Edi Rama, alla vigilia del vertice della Comunità politica europea (European Political Community Summit) che si tiene a Tirana il 16 maggio. In cima all’agenda la questione migratoria, mentre Londra ha appena illustrato le nuove politiche più severe sull’immigrazione: “La sicurezza delle frontiere è al centro del nostro programma di cambiamento e i cittadini vogliono e meritano un sistema di immigrazione equo, che operi nell’interesse nazionale e che ripristini il buon senso e il controllo sui nostri confini”, ha affermato Starmer, che è stato anche in una località portuale a osservare le operazioni dell’Agenzia nazionale per la lotta al crimine prima di incontrare Rama e il presidente Bajram Begaj.”I nostri progressi congiunti nella riduzione del numero di piccole imbarcazioni sono stati significativi. E credo che sia un segnale e un esempio di ciò che si può fare quando due Paesi collaborano in questo modo”, ha aggiunto, annunciando il “rafforzamento della partnership strategica tra il Regno Unito e l’Albania”. Non solo: “Sono inoltre lieto di annunciare una dichiarazione d’intenti congiunta sulla cooperazione nel settore della difesa. Lavoreremo insieme alla produzione e alla vendita di veicoli militari”, ha sottolineato.