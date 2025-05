Starmer: rendo omaggio agli Usa per nostro storico accordo commerciale

Il premier britanico in video-chiamata con il presidente americano

Londra, 8 mag. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha elogiato l’accordo commerciale tra gli Stati Uniti e il Regno Unito concordato con il Presidente Donald Trump. “È una giornata davvero fantastica e storica”, afferma apparendo in collegamento video con Trump alla Casa Bianca durante le conferenze stampa simultanee in Gran Bretagna e Washington. Starmer: “Questo è un giorno davvero fantastico e storico in cui possiamo annunciare questo accordo tra i nostri due grandi Paesi. E penso che sia un vero omaggio alla storia di stretta collaborazione che abbiamo alle spalle. Posso rendere omaggio, Donald, anche al tuo team negoziale?”.Trump: “Sì”.Starmer: “In particolare Howard e Jameson, che hanno svolto un lavoro incredibile, un lavoro molto professionale, e anche il mio team. Due team negoziali hanno lavorato alacremente per diverse settimane per raggiungere questo accordo oggi: un accordo davvero importante. Questo darà impulso al commercio, tra e attraverso i nostri Paesi”.