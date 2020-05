Start at Best, innovazione sul lavoro: sovvenzioni fino a 7.500 euro a progetto

Start at Best è un progetto finanziato da Horizon 2020 che si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’innovazione sul posto di lavoro. In particolare, Start at Best ritiene l’innovazione nel posto di lavoro una leva per aumentare la competitività delle imprese. Nell’ambito delle sue attività, il progetto ha pubblicato un bando dedicato a PMI e singoli imprenditori che vogliano sperimentare innovazioni nel loro posto di lavoro. Il bando, gestito in Italia da ART-ER, mette a disposizione per i progetti selezionati sovvenzioni individuali pari a 7.500 euro.

Gli interessati possono candidarsi entro il 3 giugno 2020