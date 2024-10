Start Cup Campania 2024, la finale domani a Benevento

È in programma domani, giovedì 24 ottobre, presso l’Auditorium di S. Agostino, all’Università degli Studi del Sannio a Benevento, la finale di Start Cup Campania 2024, la più longeva competizione fra progetti d’impresa innovativa in ambito universitario, proposta dagli Atenei regionali Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale.

La giornata inizierà alle 11,30 con un momento di networking & business matching, durante il quale sono previsti incontri presso gli stand dei team finalisti. Nel pomeriggio, dalle 14,30, dopo le introduzioni di Marco Consales, direttore Start Cup Campania, e Gerardo Canfora, Rettore dell’Università degli Studi del Sannio-Benevento, si terrà la sessione di pitch.

Si prosegue alle 16 con una tavola rotonda sulle sfide e opportunità per l’innovazione in Campania, moderata dalla giornalista Imma Tedesco. Partecipano Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania; Pasquale Lampugnale, presidente Piccola Industria Confindustria Campania; Angelo Giuliana, direttore generale Meditech Competence Center; Nicola Marco Fabozzi, dirigente delle Case del Made in Italy in Campania; e Donatella Proto, dirigente Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cerimonia di premiazione alle ore 17,30: per i vincitori, previsti premi in denaro, l’accesso alla finale nazionale del PNI e di Innovation Village Award 2024.

Per partecipare all’evento, è possibile registrarsi al seguente link.