Start Cup Campania, sfida tra idee innovative: iscrizioni entro il 23 aprile 

Il 17 aprile alle ore 14.30 si terrà sulla piattaforma MS Teams un webinar per la presentazione della Start Cup Campania 2020. Il Concorso Start Cup Campania è rivolto a chi vuole misurare la propria idea innovativa ed originale trasformandola in un progetto d’impresa. La data di scadenza per le iscrizioni è il 23 aprile 2020.

Alla competizione possono iscriversi gruppi di almeno tre componenti che presentino idee imprenditoriali basate sulla ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, in qualsiasi campo e indipendentemente dal livello di sviluppo. La partecipazione è aperta a studenti, dottorandi, assegnisti, docenti e personale tecnico-amministrativo; per iscriversi è necessario che almeno un componente del gruppo appartenga ad una delle Università promotrici o abbia conseguito un titolo di studio presso uno degli Atenei campani nell’ultimo quinquennio. La procedura di iscrizione telematica, disponibile al sito dedicato, richiede la compilazione della scheda con la descrizione della propria idea imprenditoriale.

Ai primi cinque classificati sarà attribuito un Premio rispettivamente di 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 e 1.000 euro. Le idee vincitrici parteciperanno alla fase finale del Premio Nazionale per l’Innovazione.

Inoltre, Start Cup Campania mette in palio un premio di 1.500 euro per il miglior progetto di impresa sviluppato nell’area delle discipline umanistiche e tre premi speciali da 500 euro ciascuno per valorizzare le pari opportunità, le idee promosse da team di soli studenti ed iniziative di contamination, per gruppi costituiti da componenti provenienti da almeno due Atenei campani con un progetto afferente ad almeno due tra le seguenti aree: umanistica, tecnico-scientifica, scienze della vita, scienze sociali.

È previsto un corso sui temi del business plan strutturato in cinque incontri (23 e 24 aprile, 7, 8 e 22 maggio) erogato sulla piattaforma MS Teams. Per poter partecipare al corso è necessario iscriversi entro il 20 aprile inviando una e-mail a startcupcampania@unina.it e a startcup@unisa.it.