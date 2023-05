Start up, al via “Accelerate in Israel”: nuova call sul sito dell’ambasciata italiana

L’ambasciata italiana in Israele ha pubblicato sul suo sito il bando di partecipazione ad ‘Accelerate in Israel’, quarta edizione del programma promosso dalla rappresentanza diplomatica “per facilitare alle start-up italiane un periodo di accelerazione in Israele”. Le domande di partecipazione – ha aggiunto l’ambasciata – dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2023. “Grazie a una sperimentata organizzazione, al successo delle passate edizioni e nuovi verticali tecnologici in settori chiave, la quarta edizione di Accelerate in Israel – ha sottolineato l’ambasciatore italiano, Sergio Barbanti – offrirà ai nostri giovani imprenditori della filiera tecnologica un’occasione di presentarsi all’eccezionale ecosistema dell’innovazione israeliano e di beneficiare di un’opportunità unica per sviluppare la propria idea d’impresa attraverso un serrato periodo di lavoro con imprenditori e investitori israeliani e internazionali”. Il programma, che è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per molte start-up italiane interessate a esperienze internazionali, è – ha aggiunto – uno strumento pensato per promuovere la crescita delle start up italiane e rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali tra Italia e Israele nel settore dell’alta tecnologia e dell’innovazione. Proprio i settori individuati dal bando sono esito dei recenti incontri ad alto livello tra i due Paesi, a partire da quello tra i due Primi Ministri e i Ministri degli Esteri lo scorso marzo”. ‘Accelerate in Israel’ è lo strumento di sostegno dedicato alle start-up italiane finanziato nel quadro dell’Accordo di Cooperazione scientifica, tecnologica e industriale tra Italia e Israele e conta sulla collaborazione con l’Ice, la Camera di Commercio e Industria Israele-Italia e con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il contributo previsto – ha spiegato l’ambasciata – è di 14.000 euro per ciascuna delle start-up selezionate e un periodo di accelerazione di 8 settimane presso un acceleratore israeliano. Le dodici start-up selezionate dovranno appartenere ai settori delle tecnologie per l’agricoltura e l’alimentazione; tecnologie per l’ambiente, l’energia verde e le risorse idriche; tecnologie medicali e tecnologie dello spazio.