Start up Day a Napoli: le storie dell’innovazione raccontate da Diletta Capissi

Un incontro per raccontare l’innovazione in Campania attraverso i volti, le esperienze e i percorsi di startup che, negli ultimi anni, sono cresciute per dimensioni, risorse, fatturato e posizionamento strategico.

Regista dell’evento è Fabbrica Italiana dell’Innovazione, che ripercorrerà con la giornalista Diletta Capissi, che cura su Il Mattino la rubrica “I volti dell’innovazione”, gli anni dedicati alle storie di startup. Nel corso di oltre 15 anni ha raccontato decine di realtà innovative del territorio e, in questa occasione, incontrerà alcune delle startup già intervistate per tracciare un ritratto dell’ecosistema campano, mettendone in luce evoluzioni, sfide, modelli di crescita e nuove dinamiche imprenditoriali.

Accanto a realtà già consolidate saranno presenti anche giovani imprese ancora in fase embrionale, impegnate nello sviluppo di prodotti innovativi e nella ricerca di nuovi mercati, spesso protagoniste di competition nazionali e internazionali, accademiche e non.

Dietro ogni progetto traspare la determinazione, la visione e la volontà di scommettere su se stessi. È così che prende forma la narrazione di una Campania — e di un Sud — che cambia, investe sul talento e costruisce il proprio futuro attraverso l’innovazione.

All’incontro partecipano Mariangela Contursi e Vincenzo Lipardi di Spici e Fabbrica Italiana dell’Innovazione; Diletta Capissi, giornalista de Il Mattino e curatrice della rubrica “I volti dell’innovazione”; Marilicia Salvia, vicedirettore de L’Altravoce, già viceredattore capo de Il Mattino; Daniela Senatore, ceo e founder Biancamore; Francesco Serino, ceo NexusTlc; Fabrizio Perrone, ceo e founder 2Watch; Valeria Fascione, già assessore regionale all’innovazione, all’internazionalizzazione e alle startup; Luca Tesauro, founder e presidente Giffoni Innovation Hub; Enrico Vellante, co-founder 012Factory; Francesca Corizza, giornalista e coordinatrice del premio “Per sempre Scugnizzo”.

Un pomeriggio di confronto, ispirazione e networking dedicato a chi crede nel valore delle idee e nella forza dell’ecosistema innovativo campano. Numerose le startup che parteciperanno all’incontro.