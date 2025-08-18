Start-up e talenti, al via il bando per 10 postazioni a Città della Scienza

di Marco Milano

Al via il bando di Città della Scienza per dieci postazioni gratuite per start-up e talenti nel coworking del futuro. Obiettivo incentivare l’innovazione in Campania con l’evoluzione del progetto regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0”. La Fondazione IDIS – Città della Scienza ha lanciato un nuovo bando per l’assegnazione di dieci postazioni di lavoro gratuite nel suo spazio Coworking CdS 4.0. L’iniziativa, parte del progetto strategico regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0”, una chiamata diretta a startup, microimprese e talenti pronti a definire il futuro della manifattura e del digitale. Un vero e proprio ecosistema per crescere che vedrà i vincitori accedere a titolo gratuito per un periodo iniziale di tre mesi, con la possibilità di proroga fino ad aprile 2026. “Entrare nel Coworking CdS 4.0 significa immergersi in un ambiente dinamico e collaborativo, un ecosistema fertile dove nascono sinergie e si accelera la crescita – spiegano da Città della Scienza – Il progetto mira a potenziare l’innovazione in settori strategici per la regione, tra cui Manifattura avanzata, Transizione digitale, Design e sviluppo di nuovi materiali, Economia circolare, Fabbricazione additiva”. Un’opportunità per le nuove realtà imprenditoriali e professionali in particolare Start-up innovative pronte a scalare il mercato, microimprese con meno di tre anni di attività alle spalle, ricercatori, neolaureati e diplomati intenzionati ad avviare un progetto di lavoro autonomo. In caso di posti ancora disponibili, la selezione potrà essere estesa anche a professionisti e piccole imprese. Le candidature potranno essere presentate a partire dal prossimo 15 settembre e, in ogni caso, non oltre il 12 gennaio del 2026. Le domande verranno accolte con una modalità “a sportello” e valutate periodicamente fino a coprire tutte le postazioni disponibili, premiando chi si candida per primo. Il testo completo dell’avviso e la modulistica necessaria sono disponibili sui siti ufficiali: www.cittadellascienza.it e https://manifattura4puntozero.cittadellascienza.it/. Il link che rimanda direttamente all’avviso.