“Start-up innovative” sul mercato elettronico: pubblicato il nuovo bando Consip

È stato pubblicato il nuovo bando “Start-up innovative” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con l’obiettivo di favorire l’innovazione negli acquisti delle amministrazioni pubbliche valorizzando competenze e creatività delle piccole e medie imprese specializzate in soluzioni tecnologiche avanzate. Lo fa sapere Consip. “Un nuovo strumento che – in linea con gli obiettivi del Piano industriale 2025-28 – amplia l’offerta dei mercati digitali ai principali settori di innovazione: Green, Sostenibilità e Inclusività, Salute e biotech, Industria 4.0, GovTech, AgriFood, Turismo, Cultura, Media, Deep Tech“, si legge nella nota. Il nuovo bando rinnova il modello di presentazione dell’offerta: i prodotti e servizi avranno una vetrina dedicata su www.acquistinretepa.it, organizzata per ambiti di innovazione, rendendo più semplice e immediato l’incontro tra le esigenze delle amministrazioni e proposte delle start-up innovative.

Le imprese per essere ammesse al bando ed esporre i propri cataloghi dovranno avere forma di società di capitali non quotata (anche cooperativa) ed essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore. Fra i quali, ad esempio, la costituzione da meno di 5 anni e valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro (fatti salvi i casi di ulteriore permanenza nella apposita sezione speciale del Registro delle start-up innovative). L’oggetto sociale dovrà essere esclusivo o prevalente per sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Richiesta la residenza in Italia o UE (purché con una sede produttiva o una filiale in Italia) e la non distribuzione di utili. “Questa iniziativa conferma l’impegno di Consip per lo sviluppo di un procurement pubblico sempre più inclusivo verso le imprese di piccola e media dimensione ed efficace nel soddisfare anche i fabbisogni di frontiera delle amministrazioni”, sottolinea la nota.