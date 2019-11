Start Up/Light Up, nuovo contest per idee innovative: dalla domotica alle smart city

“Accendi la tua idea con progetti di illuminazione intelligente” e sostenibile”: è il messaggio del concorso Start Up/Light Up promosso e organizzato da Aidi in collaborazione con Talent Garden, che nasce con l’obiettivo di premiare progetti innovativi di start up o realizzati individualmente o in team, sia informali che accademici, nel settore dell’illuminazione, della domotica e della smart city.

Start Up/Light Up si propone di realizzare una piattaforma di incontro tra idee, talenti, mezzi e competenze per favorire il confronto e la crescita delle giovani imprese del settore. Il concorso chiude il 30 marzo 2020 e i progetti saranno valutati da una giuria composta dai rappresentanti del mondo dell’impresa, del venture capital e della formazione.

Sono tre gli ambiti tematici oggetto del concorso: l’illuminazione intelligente per la città del futuro, l’illuminazione intelligente per la sostenibilità ambientale e l’impresa sociale; “Smart home” e “Smart building”.

Start Up/Light Up è organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, del Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università Federico II di Napoli, Enea, Assil, Apil, Utilitalia, Aifi, del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, Assintel, Assodel, GSE, Italia Startup, Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli e Campania NewSteel.

I tre vincitori del contest, uno per ciascuna sezione tematica, saranno premiati il pomeriggio del 21 maggio 2020 a Napoli, a Città della Scienza, durante i lavori del prossimo Congresso Nazionale di AIDI che si svolgerà nella stessa sede il 21 e 22 maggio p.v.

Maggiori dettagli su come partecipare su https://startuplightup.talentgarden.org/home/