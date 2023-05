StartCup Campania, nuova edizione: iscrizioni aperte fino al 5 giugno

Parte la nuova edizione della StartCup Campania, la Business Plan Competition rivolta agli spinoff dei ricercatori e degli studenti, organizzata dai sette atenei campani.

Lo scorso anno, nella rosa dei quattro finalisti al Premio Nazionale per l’Innovazione svoltosi a L’Aquila, che vede sfidarsi i vincitori locali delle StartCup Regionali, erano presenti due progetti vincitori dell’edizione campana della StartCup, e il progetto targato Federico II ha trionfato aggiudicandosi il primo premio nella categoria LifeScience della competizione nazionale. Vincere la competizione nazionale significa confrontarsi con progetti di elevata maturità tecnologica e con forte propensione al trasferimento tecnologico. Un risultato prestigioso per l’Ateneo, frutto di un lavoro ampio e strategico dal team di delegati all’Innovazione ed alla Terza missione, e coadiuvati dall’ufficio di Trasferimento Tecnologico della Federico II.

La StartCup Campania 2023 è articolata in tre fasi. La prima fase del percorso prevede giornate di formazione, nei mesi di maggio e giugno, dedicate all’apprendimento dei concetti di business model, business plan, strategie aziendali, sviluppo di idee di impresa. Tali attività serviranno a fornire tutto l’occorrente per comprendere i passi da effettuare per pianificare lo sviluppo dell’idea di impresa e portarla sul mercato. L’iscrizione a tali attività è libera, gratuita e non vincolante.

Sono previste specifiche attività per dottorandi e ricercatori, e saranno previste giornate di formazione anche per gli studenti.

Nella seconda fase, le idee di impresa cominciano a prendere vita. Team di mentor e tutor accompagneranno i gruppi registrati alla Start Cup Campania 2023 allo sviluppo dell’idea di impresa, implementando i modelli di pianificazione imprenditoriale. A valle di questa fase i proponenti dovranno depositare i business plan entro il 14 settembre. I migliori saranno selezionati per partecipare alla finale.

Nella terza fase, ci sarà la competizione finale, con i dieci progetti finalisti a contendersi le prime 5 posizioni che, oltre a premialità in denaro, danno accesso alla finale nazionale che quest’anno si terrà a Milano, presso il Mind a fine novembre. Sono poi previste altre premialità e menzioni speciali così come indicato nel bando.

Per tutti coloro che sono interessati alle attività formative (con comunicazione delle relative date) ed alle successive attività di mentorship (per i gruppi che intendono partecipare alla competizione), è necessario registrarsi qui per creare il proprio account.

Per iscriversi alla competizione, invece, dopo aver creato l’account di cui al punto 1, occorrerà iscrivere il team entro i termini stabiliti dal bando (5 giugno) e salvo ulteriori disposizioni di eventuale proroga (l’iscrizione del gruppo non vale come partecipazione alla competizione per la quale occorrerà seguire le istruzioni di cui al punto 3).

Partecipare alla formazione ed alle attività di mentorship è necessario per arrivare pronti al 14 settembre 2023 per il caricamento del Business Plan per partecipare alla competizione ed ambire al titolo di vincitore della StartCup Campania. La competizione è rivolta a tutti i progetti anche in fase embrionale, che proprio attraverso formazione e tutoraggio possono diventare progetti di impresa.