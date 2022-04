StartCup Campania, via al bando nel ricordo di Mario Raffa, padre fondatore della manifestazione

Come ogni anno arriva il lancio del bando della StartCup Campania, la competizione dedicata ai progetti di impresa promossi da studenti, ricercatori, docenti e personale provenienti dalle Università e dai centri di ricerca della Regione Campania. La giornata di lavoro si svolgerà martedì 26 aprile 2022, dalle 9 alle 12, nell’Aula Magna di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Questa Edizione 2022 è diversa dalle altre. Quando viene a mancare una figura di riferimento, in ogni ambito, si tende indubbiamente ad avere un momento di disorientamento. In questo caso si tratta del padre fondatore della manifestazione, il Professore Mario Raffa, e allora il disorientamento diventa emotivamente forte. Questa giornata è dedicata al lavoro e all’entusiasmo di Mario Raffa, recentemente scomparso, verso i giovani e l’innovazione. Agli albori del nuovo millennio, partecipò attivamente alla creazione dell’associazione nazionale, il PNICube, che, come si legge sulla sua pagina istituzionale, è stata una “figura fondamentale per la costituzione stessa dell’Associazione e il suo sviluppo. Il contributo che nel tempo Mario Raffa ha generosamente offerto è stato prima di tutto sul fronte delle idee, sempre capace di indicare obiettivi e percorsi nuovi, precorrendo spesso e di molto i tempi. Alle idee Mario Raffa è sempre stato capace di fare seguire progetti e iniziative concrete conseguenti, con entusiasmo e capacità organizzative”.

Dai messaggi pervenuti da ogni dove, dall’Italia, e dall’estero, diventa ancora più chiaro il ruolo che Mario Raffa ha avuto nell’ambito dell’imprenditorialità accademica, nella spinta delle nuove imprese innovative e più in generale delle politiche e degli strumenti per l’innovazione, sia a livello individuale che aziendale e istituzionale. Raffa è stato un precursore in ogni campo dell’innovazione, è stato fondatore della scuola di Ingegneria Gestionale a Napoli e figura di spicco nella comunità nazionale e internazionale, maestro e mentore di molti ricercatori e professori.

Per la comunità accademica e per l’intero ecosistema delle imprese innovative diventa naturale intitolare questa nuova edizione della StartCup Campania alla memoria di Mario Raffa e al suo laborioso modo di fare e di concepire l’impegno verso i giovani e il Mezzogiorno.

“Custodiamo la sua eredità e ci impegneremo a diffondere – dichiara il professore Pierluigi Rippa, direttore di Start Cup Campania – con lo stesso spirito, quella cultura imprenditoriale in grado di animare un sistema territoriale sotto tanti punti di vista: economico, sociale, culturale. Questa edizione 2022 si presenta ricca di contributi e di sorprese, a partire dall’evento di animazione che si terrà il giorno 26 aprile 2022, a partire dalle ore 9.00, nell’Aula Magna di Ingegneria della Federico II. Luogo non casuale, base di partenza di tutte le iniziative promosse dal professor Mario Raffa. In questa giornata l’attenzione sarà rivolta alle strategie di rafforzamento dell’ecosistema campano e alle politiche regionali di sostegno alla creazione di impresa e panoramica dei progetti finanziati nell’ambito del bando rafforzamento ecosistema della Regione Campania; agli strumenti, ai luoghi e ai servizi per fare impresa: in particolare al ruolo degli incubatori, degli strumenti di accesso e delle opportunità imprenditoriali in Ateneo; ed infine al fare e promuovere imprese innovative e creative. Sarà fondamentale ascoltare testimonianze di imprese innovative”.

Alla giornata partecipano tra gli altri: Edoardo Cosenza, Mariangela Contursi, Annamaria Capodanno, Antonio Pescapè, Pierluigi Rippa, Massimo Varrone, Johanna Monti, Ludovico Capuano, Bruno Uccello, Enrico Vellante.