Startup, a Città della Scienza il confronto sulla riforma europea per le imprese innovative

Questo pomeriggio, alle 15, nuovo appuntamento a Campania NewSteel, incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0 promosso da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, con l’incontro dal titolo “Anatomia di una riforma – L’EU Inc. e il nuovo disegno dell’innovazione europea”.

L’appuntamento è in programma nella Sala Mario Raffa di Città della Scienza e sarà dedicato all’approfondimento del 28° Regime (EU Inc.), la proposta europea che punta a semplificare la nascita e la crescita delle imprese innovative attraverso un quadro normativo comune.

Interverranno Ivo Allegro, founder e partner di Iniziativa, e Gianmarco Carnovale, ceo di Scuter e presidente dell’Associazione Roma Startup.

L’incontro sarà un’occasione di confronto sulle possibili ricadute della riforma sull’ecosistema dell’innovazione italiano, sulle opportunità per startup e imprese ad alto potenziale e sul ruolo della finanza evoluta come leva strategica per sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.