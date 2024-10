Startup: AcneRevolution.it, 1a clinica virtuale per cura acne assume 37 persone nel 2025

Acnerevolution.it, la prima clinica virtuale dedicata alla cura dell’acne creata dai napoletani Ines Mordente, dermatologa, autrice e med-influencer e dai chirurghi maxillo-facciali e medici estetici Riccardo Cassese e Francesco Puglia, assumerà nel 2025, 37 tra medici di medicina generale (specialisti MMG) e dermatologi ed altri medici specialisti, puntando ad arrivare nel 2028 a oltre 250 medici, specializzati nella terapia dell’acne, nella struttura. Si tratta di una start up che sta bruciando le tappe: nata da sei mesi, già registra 14mila utenti registrati, 10 medici e personale amministrativo e di supporto operativo. Acne Revolution punta a chiudere il 2024 con un fatturato di 500 mila euro per superare il milione di euro entro il primo anno di vita. AcneRevolution.it è una clinica dermatologica virtuale, specializzata nell’offrire servizi a chi soffre di acne e pelle grassa con un protocollo messo a punto dall’esperienza clinica del Team guidato dalla dott.ssa Mordente, che vanta 20mila casi trattati ogni anno nelle cliniche di Napoli , Roma e Milano. L’Acne è una patologia cronica della pelle, ad etiologia multifattoriale, che colpisce circa 4 milioni di italiani: «Nel 2025 potenzieremo il team multidisciplinare, assumendo e formando 37 tra medici di medicina generale ed altri medici con competenze in patologie cutanee ma anche in endocrinologia, ginecologia, gastrenterologia. Il nostro obiettivo naturalmente è crescere e rispondere alla continua richiesta di assistenza che ci arriva dalla piattaforma».