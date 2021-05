StartUp Bootcamp 2021, aperte le iscrizioni: candidature fino al 4 giugno

Al via le selezioni per la partecipazione allo StartUp Bootcamp 2021 – MIT4LS SUB2021, il bootcamp internazionale rivolto alle startup e organizzato nell’ambito di MIT4LS, il principale evento internazionale di networking nel settore delle scienze della vita in Italia, in programma a Genova dal 29 settembre al 1 ottobre, ai Magazzini del Cotone. C’è tempo fino al 4 giugno per presentare le candidature. Grazie ad una rete estesa di partner (più di 30 tra fondi di investimento, centri per l’innovazione, incubatori, acceleratori e altri operatori del settore), SUB2021 offre ai partecipanti la possibilità di immergersi in un percorso di coaching imprenditoriale, affiancati da esperti del settore, e di partecipare a seminari e sessioni di approfondimento.

StartUp Bootcamp 2021 è rivolto a startup e progetti di impresa (minimo TRL 3) che operano nei seguenti settori: dispositivi medici, applicazioni ICT per la salute, farmaceutico, medicina, salute umana e benessere e filiere correlate. Le richieste di partecipazione allo StartUp Bootcamp 2021 verranno selezionate da un comitato di valutatori e investitori specializzati. I finalisti avranno l’opportunità di essere protagonisti di un percorso imprenditoriale disegnato sulle proprie esigenze e valori di mercato, con sessioni di approfondimento tenute da coach esperti del settore, che li aiuteranno ad affinare l’approccio al business e alla comunicazione. Al termine del percorso, i finalisti avranno la possibilità presentare i loro pitch davanti a potenziali partner aziendali e investitori internazionali e partecipare ai premi messi in palio dai partner, direttamente nel corso dell’ultima giornata del MIT4LS2021, in programma a Genova il prossimo 1 ottobre 2021.

«Sin dalla prima edizione – spiega Francesco Mazzini, coordinatore dello StartUp Bootcamp 2021 – il Meet in Italy ha avuto una particolare attenzione alle startup, è nel DNA di molti dei suoi organizzatori. Dal 2016 abbiamo inserito un’iniziativa specifica: un bootcamp, per fornire alle startup del settore un supporto più focalizzato e funzionale. Nelle precedenti edizioni abbiamo valutato più di 290 candidature e supportato 95 startup, coinvolgendo più di 110 investitori. Il network di partner, coach, mentor e investitori del settore è molto cresciuto negli anni, la loro esperienza è un grande valore aggiunto per le startup e per l’iniziativa, e ci consente di ritagliare gli approfondimenti su misura sulle realtà dei finalisti».

Come partecipare

Per partecipare a StartUp Bootcamp 2021 – MIT4LS SUB2021 è possibile scaricare il file zip contenente il modulo di domanda, l’informativa e l’autorizzazione sul trattamento dei dati personali, direttamente sul sito, qui. Una volta compilati i moduli basterà inviare i documenti via e-mail all’indirizzo di posta elettronica submit4ls@meetinitalylifesciences.eu.

MIT4LS2021, nato nel 2014, è promossa da tutti i principali operatori del settore, al momento: ALISEI, Regione Liguria, Comune di Genova, Polo PLSV e Liguria Digitale, Arte-Er, Assolombarda, BioPmed, Campania Bioscience, Cluster lombardo scienze della vita, Confindustria Dispositivi Medici, Distretto Toscano Scienze della Vita, Italian Trade Agency, Lazio Innova e Enterprise Europe Network.