Startup Competition, call internazionale: progetti entro il 15 ottobre

La Startup Competition del progetto H2020 Clic (Circular models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse) è stata presentata on line sui canali Facebook e YouTube. L’iniziativa costituisce un’azione chiave del progetto Clic, coordinata dall’Istituto di ricerca per l’innovazione e i servizi per lo sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche, diretto da Massimo Clemente, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e il supporto della piattaforma Semed (Startup Europe Mediterranean), sviluppata dal partner Clic FacilityLive. Gli speaker internazionali hanno presentato le opportunità offerte alle startup e agli innovatori, tra cui la possibilità di entrare nel network Startup Europe Mediterranean), la piattaforma di innovazione sviluppata da FacilityLive e promossa dalla Commissione europea, e il percorso di mentoring offerto da Iniziativa Cube che porterà allo sviluppo di un business plan dettagliato da presentare agli investitori. E’ stata, inoltre, l’occasione per discutere di innovazione sostenibile e imprenditoria creativa presentando ‘best practices’ a livello nazionale e internazionale.

I progetti dovranno essere proposti entro il 15 ottobre 2020 attraverso la compilazione dell’application form direttamente sul sito della Startup Competition (www.clicproject.eu/STARTUP-competition/). I 5 progetti vincitori saranno premiati con un percorso di mentoring del valore di 15.000 euro sviluppato dal partner Clic, Iniziativa Cube. Il programma di accelerazione accompagnerà per 4 mesi i team di innovatori nella messa a punto del proprio business model, dando loro la possibilità di accedere a finanziamenti da parte di investitori pubblici e privati.