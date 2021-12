Startup, cresce la voglia di investire nel crowdfunding: a Napoli +53% rispetto al 2020

Cresce nel 2021 la voglia di investire in startup. Il report realizzato da Opstart, una delle principali società in Italia attiva in equity, lending e debt crowdfunding, ha registrato infatti una crescita del 26% degli investimenti rispetto al 2020 con un boom degli investimenti per i progetti green (+137%). L’investimento medio e’ di poco sotto i 9000 euro. Per l’85% gli investitori in questo settore sono uomini, con residenza soprattutto in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda invece le città dove si investe di più, compare Milano, Roma, Torino e Padova, ma anche Monza e la zona della Brianza. Al Sud la città dove si investe di piu’ e’ Napoli, seguita da Catania, Palermo e Lecce. La città dove gli investimenti sono cresciuti di più è invece Genova, con un +92%, seguita da Padova (+71%) e Napoli (+53%).