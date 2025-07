Startup deep-tech guidate da donne: finanziamenti equity-free fino a 55mila euro

C’è tempo fino al prossimo 21 agosto per partecipare alla Open Call #1 di Open Horizons, il programma europeo che collega grandi aziende e startup digitali e deep‑tech di leader donne, offrendo un percorso di open innovation per accelerarne la crescita e l’accesso al mercato.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito di Horizon Europe, mette a disposizione 335.000 euro di finanziamenti equity‑free, con un massimo di 55.000 euro per ciascuna startup selezionata.

Le imprese partecipanti lavoreranno su sfide tecnologiche reali proposte da corporate partner, affrontando temi strategici come Intelligenza Artificiale, energia, cybersecurity, advanced computing, green tech, materiali innovativi.

La call è rivolta a startup fondate o co‑fondate da donne, costituite da almeno sei mesi e con non più di sei anni di attività, stabilite in uno Stato membro UE o Paese associato a Horizon Europe. Per essere ammesse, le imprese devono avere una donna in posizione di top management (CEO, CTO o equivalente) e una quota minima del 25% del capitale detenuta da donne.

Il programma prevede due fasi principali: una Inception Stage di un mese, in cui 11 startup riceveranno supporto iniziale e fino a 10.000 euro; una Piloting Stage di cinque mesi, riservata alle 5 realtà che avranno superato la prima selezione, con grant aggiuntivi fino a 45.000 euro e l’opportunità di sviluppare un progetto pilota in collaborazione con il corporate partner assegnato.

Il percorso si concluderà con un Demo Day che offrirà visibilità a investitori e potenziali clienti.

La scadenza per partecipare è fissata al 21 agosto 2025.