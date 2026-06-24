Startup della bioeconomia, investitori e imprese a confronto nel Campus di San Giovanni a Teduccio

Si terrà il 30 giugno 2026 presso l’Auditorium del Campus San Giovanni a Teduccio l’evento conclusivo di Scale-Up Program, il percorso pensato per accompagnare le startup italiane della bioeconomia nella sfida della strutturazione, della crescita e dell’espansione sui mercati nazionali e internazionali.

L’appuntamento – dal titolo “Dalle idee alle soluzioni: innovazione e impatto nell’ecosistema” – è aperto a investitori, rappresentanti istituzionali, operatori industriali e aziende del territorio che vogliano conoscere da vicino le traiettorie di crescita delle startup più innovative nel campo della bioeconomia e le opportunità di collaborazione che ne derivano.

Nato nell’ambito di Terra Next, il programma sulla bioeconomy della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, Scale-Up Program è promosso da Intesa Sanpaolo Innovation Center, in qualità di co-ideatore e promotore e gestito operativamente da Cariplo Factory. Scale-Up Program vede inoltre il coinvolgimento di Nestlé in qualità di corporate partner.

Il programma

I lavori prenderanno il via alle 11:00 con i saluti istituzionali dell’Università Federico II di Napoli e si articoleranno in tre momenti principali:

Due interventi istituzionali a cura di Intesa Sanpaolo : Giuseppe Nargi , Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia, illustrerà le attività svolte sul territorio negli ultimi anni; Stefania Trenti , Direzione Research, presenterà i contenuti del 12° Rapporto sulla Bioeconomia in Europa.

a cura di : , Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia, illustrerà le attività svolte sul territorio negli ultimi anni; , Direzione Research, presenterà i contenuti del 12° Rapporto sulla Bioeconomia in Europa. Tre tavole rotonde che metteranno al centro il dialogo diretto tra i protagonisti dell’ecosistema. La prima, che mette in dialogo Intesa Sanpaolo Innovation Center con le startup partecipanti, presenterà i risultati raggiunti dallo Scale-Up Program attraverso un confronto aperto. La seconda, che vede la partecipazione di Nestlé darà voce alle iniziative del Gruppo in Italia in ambito open innovation ed alle esperienze maturate con alcune start up delle edizioni Terra Next. La terza, con il contributo di CDP Venture Capital , ripercorrerà i risultati dell’iniziativa Terra Next e della Rete Nazionale Acceleratori, con i casi di successo di Relicta, Real Bowl ed Exo Lab.

che metteranno al centro il dialogo diretto tra i protagonisti dell’ecosistema. La prima, che con le startup partecipanti, presenterà i risultati raggiunti dallo Scale-Up Program attraverso un confronto aperto. La seconda, che darà voce alle iniziative del Gruppo in Italia in ambito open innovation ed alle esperienze maturate con alcune start up delle edizioni Terra Next. La terza, , ripercorrerà i risultati dell’iniziativa Terra Next e della Rete Nazionale Acceleratori, con i casi di successo di Relicta, Real Bowl ed Exo Lab. Chiusura affidata ad Amedeo Giurazza, CEO del Venture Capital Vertis SGR, che illustrerà l’accordo sottoscritto con Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center e le iniziative previste nel prossimo futuro a sostegno dell’ecosistema imprenditoriale del Sud Italia.

A chiudere la mattinata, un pranzo di networking che offrirà a tutti i partecipanti l’occasione di approfondire relazioni e scambiare idee in un contesto informale.

Perché partecipare

L’evento è un’occasione concreta per le aziende del territorio di entrare in contatto con startup innovative, scoprire nuove tecnologie applicabili ai propri processi produttivi e allargare la propria rete con investitori e operatori dell’ecosistema della bioeconomia.

Informazioni pratiche

Data: 30 giugno 2026

Orario: dalle 10:30 (registrazione e welcome coffee)

Luogo: Auditorium, Campus San Giovanni a Teduccio – Corso Nicolangelo Protopisani, 70, Napoli

Registrazione obbligatoria qui.