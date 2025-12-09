Startup e creatività: Infiniti Mondi, domani la premiazione al Real Albergo dei Poveri

Domani, mercoledì 10 dicembre, alle 10, il Real Albergo dei Poveri di Napoli ospita la cerimonia di premiazione di “Infiniti Mondi”, iniziativa della Casa delle Tecnologie Emergenti – Napoli Innovation City. Il progetto, guidato dal Comune di Napoli, punta sullo sviluppo industriale, la nascita di nuove imprese e i programmi di accelerazione, incubazione e open innovation, coinvolgendo oltre 100 startup e imprese.

Il Comune è capofila di un partenariato che riunisce l’Università di Napoli Federico II, l’Università L’Orientale, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, il centro d’innovazione digitale Cefriel del Politecnico di Milano, i centri di ricerca MedITech 4.0, Cnr – Istituto di scienze del patrimonio culturale, CeRICT Scarl, oltre a realtà innovative come Tim, Spici e One More Pictures.

La mattinata sarà moderata da Chiara Romano, co-founder e responsabile internazionalizzazione di Spici. Dopo i saluti istituzionali di Maria Grazia Falciatore, capo di gabinetto del Comune di Napoli, e Vincenzo Lipardi, presidente di Spici, alle 10.30 è prevista la premiazione dei vincitori del premio “Infiniti Mondi”, con Mariangela Contursi, direttore generale di Spici. Seguirà la pitch session con la presentazione dei dieci progetti finalisti e la votazione conclusiva. In palio il Premio innovazione in ambito culturale e creativo e il Premio valorizzazione della tradizione, con il supporto di Knowledge for Business.

Alle 11.30 spazio alla chiusura del programma di open innovation con la project manager Francesca Galasso e gli interventi dei partecipanti: Logicos, DMBI Consultants, LSpartners (Love Studio), 2Watch, Unitiva e Malfytech.

A seguire, alle 12.15, si conclude il terzo ciclo di incubazione e il business and tech acceleration program on gaming, con l’introduzione di Clara Amadigi, project manager di Fabbrica Italiana dell’Innovazione. Allestita anche un’area demo dedicata ai progetti del premio, dove startup e imprese presenteranno prodotti e contenuti sviluppati nei laboratori di gaming e gamification.