Startup, Ecosistema Innovativo Campania: contributi fino a 250mila euro

“Ecosistema Innovativo Campania” è il nuovo bando che permette a incubatori, centri di Ricerca, università, imprese di accedere a finanziamenti per progetti finalizzati a incentivare lo sviluppo di start up fino a un massimo di 250mila euro. Sul piatto ci sono risorse per 4 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Campania.

Le iniziative per cui è possibile beneficiare delle risorse devono fornire competenze e strumenti a giovani imprenditori, lavoratori, compresi lavoratori autonomi, studenti e disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, per muoversi nel panorama dell’innovazione.

Dalla green economy al turismo, passando per la cultura, sono diversi i settori interessati dal bando che punta a valorizzare il capitale umano impegnato nello sviluppo di startup innovative, mettere in relazione gli attori dell’innovazione, dare vita a nuove idee di impresa, individuare nuove figure nell’ambito dell’economia verde.

Con la pubblicazione del bando, si offre la possibilità ad enti pubblici e privati di accedere ai finanziamenti per lo sviluppo di programmi di attività destinati a start up future o già esistenti.