Startup in fase di “scaling”, finanziamenti fino a 100mila euro

Nuove opportunità per le startup ad alto potenziale di scalabilità, con un prodotto o servizio che sfrutta la tecnologia digitale applicata all’industria, alle città, al benessere, alle infrastrutture o alla finanza. Ad offrirle è la Eit Digital Challenge con un bando che si rivolge alle startup in fase di scaling che cercano di accelerare la loro crescita internazionale. Per partecipare l’azienda deve aver un fatturato annuo di 300.000 euro o di 2 milioni di finanziamenti e avere meno di dieci anni.

In particolare, possono presentare i loro prodotti o servizi tecnologici all’interno di una delle seguenti categorie: Industria Digitale Città Digitali Benessere Digitale Infrastruttura Digitale Finanza Digitale

Il vincitore di ogni categoria riceverà un “pacchetto internazionale per la crescita” di 100.000 euro. Il pacchetto include un anno completo di supporto dedicato da parte dell’Eit Digital Accelerator e un premio in denaro di 50.000 euro. Per partecipare c’è tempo fino al 14 giugno.