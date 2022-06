Startup hi-tech guidate da donne: l’Ue lancia un bando da 10 milioni di euro

La Commissione europea ha lanciato il secondo bando Women TechEu, che segue il successo del primo progetto pilota del 2021. Quest’anno, fino a 130 start-up del settore deep-tech guidate da donne riceveranno finanziamenti per un valore di 10 milioni di euro, oltre a servizi di accelerazione aziendale per far crescere le donne leader tecnologiche di domani. Lo ha annunciato l’Esecutivo Ue. Le candidature sono aperte fino al 4 ottobre 2022.

Women TechEu fornisce sostegno alle startup guidate da donne nella fase iniziale e più rischiosa della crescita della loro azienda. Oltre a una sovvenzione di 75.000 euro, le finaliste ricevono mentoring e coaching attraverso il Women Leadership Programme del Consiglio europeo dell’innovazione (Eic).