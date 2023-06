Startup, idee tecnologiche innovative: voucher da 50mila a 500mila euro

Scientifica Venture Capital ha pubblicato la nuova Call4Ideas Super Sapiens Day Factory con scadenza il 12 luglio 2023 per finanziare progetti e idee ad elevata intensità tecnologica. L’obiettivo è sostenere 20 idee tecnologiche innovative sviluppate da ricercatori e start-up a partire dal processo di crescita fino al lancio sul mercato, tenendo conto della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

La Call è stata divisa in 6 filoni: Artificial Intelligence/Cyber Security, Aerospace, Climate Tech, Advanced Manufacturing, Medtech/Life Science, Quantum Technologies. Possono candidarsi start-up innovative, PMI innovative, spin-off di ricerca e team non ancora costituiti.

Scientifica Venture Capital erogherà un voucher di investimento dal valore compreso tra 50.000 e 500.000 euro per ogni progetto vincitore.