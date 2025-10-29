Startup, Innovation Village Award: vince Novac con i supercondensatori modellabili

Supercondensatori modellabili di nuova generazione per la transizione energetica, il progetto a cura della startup Novac di Matteo Bertocchi e Alessandro Fabbri (Emilia-Romagna) ha vinto l’edizione 2025 di Innovation Village Award, che si e’ svolta presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli. Si tratta di supercondensatori di nuova generazione in formato pouch leggeri, compatti e sicuri che garantiscono alta densita’ di potenza, ricarica ultrarapida e lunga durata anche a temperature fino a 120 gradi, aprendo la strada a nuove applicazioni in ambito aerospaziale e smart mobility. “Realizziamo supercondensatori, sistemi di accumulo simili alle batterie ma molto più potenti: servono a dare un boost in settori come automotive, aerospace, marittimo e industriale”, afferma Matteo Bertocchi. “La nostra innovazione sta nel portare sul mercato una tecnologia ancora di nicchia, priva di terre rare come litio, manganese e cobalto, con una vita utile più lunga e maggiore sostenibilita’. Il team e’ composto da 14 persone con competenze in scienza dei materiali, elettrochimica, elettronica e meccanica. Sviluppiamo internamente le celle e curiamo l’integrazione della tecnologia nei diversi ambiti industriali. E’ stata una giornata intensa ma emozionante: il format a piu’ fasi ci ha spinto a riflettere in profondita’ sul progetto, rendendo la vittoria ancora piu’ gratificante”. Al secondo posto, sconfitto nella finale di un format che si e’ ispirato alla formula dei tornei sportivi, con sfide a eliminazione diretta che hanno messo alla prova la creativita’ dei partecipanti, si e’ classificato Lumina con gli strumenti fotoattivi avanzati per il controllo della funzione e disfunzione cellulare e mitocondriale. Sul palco dell’IV Award 2025 a Bagnoli si sono alternati i migliori 24 progetti di quest’anno, scelti tra le circa 200 candidature provenienti da innovatori di tutta Italia.

I finalisti sono stati votati dalla giuria presente in platea, che ha riunito oltre 150 figure di spicco dell’innovazione, del giornalismo, delle istituzioni e del mondo accademico. Il premio e’ istituito e sostenuto da Knowledge for Business, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA, vede Optima Italia come main sponsor, con il supporto di numerosi altri partner. Ha il patrocinio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Comune di Napoli e PNI Cube. “Napoli si conferma capitale italiana dell’innovazione con candidature al premio provenienti da 17 regioni. Negli ultimi anni la citta’ e’ diventata un punto di riferimento per le startup giovanili e per l’ecosistema innovativo. Servono pero’ strumenti stabili di sostegno: la Regione Campania ha gia’ avviato diversi bandi per favorire la nascita e la crescita delle imprese, ma resta decisivo il confronto con il mercato. Il premio punta proprio a questo, mettendo in contatto i migliori progetti con imprese, investitori e stakeholder per favorirne lo sviluppo”, ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village. “Il premio cresce nella qualita’ dei progetti, nel numero di partner che decidono di sostenere l’innovazione sostenibile e dare alle startup la possibilita’ di trovare un supporto affidabile dal punto di vista tecnico e commerciale. Siamo contenti di questa giornata che chiude l’edizione 2025 ma che di fatto apre una fase di networking che sara’ molto intensa per gli innovatori”, ha dichiarato Andrea Canonico, direttore Innovation Village Award.