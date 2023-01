Startup innovative e ambiente: il progetto TBIZ

Startup innovative ed alta formazione per l’ambiente: sono i due pilastri del progetto TBIZ ai nastri di partenza. Tante le occasioni a disposizione per i giovani imprenditori, gli startupper oppure i diplomati che vogliono affrontare un percorso di alta formazione nell’ambito della sostenibilità ambientale. Di questo innovativo progetto parla L’incentivo del lunedì di questa settimana.

I dettagli del progetto

Il progetto TBIZ è promosso dalla Regione Campania e realizzato dall’Associazione Oggi Lavoro del gruppo Time Vision, da Channel Management e dall’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM; in collaborazione con SICME Energy e Gas, Italiaonline Sps, ITD Solutions S.p.A., GOPMI s.r.l. e Associazione Superabile.

Sono due, come detto, le sezioni specifiche del progetto, una rivolta alla creazione di nuove aziende innovative sul territorio regionale campano, e una seconda per i diplomati che vogliono affrontare un percorso di alta formazione per diventare Informatico Ambientale. Per entrambi i filoni del progetto, la scadenza prevista è il 16 gennaio 2023.

Startup innovative: la challenge della Call for ideas

Si chiama Call for ideas! la challenge specifica destinata ad aspiranti imprenditori e startupper che vogliono avviare nuove imprese innovative sul territorio regionale.

Tre i settori di riferimento per la nascita di nuove aziende:

beni culturali e turismo

ambiente ed energia

biotecnologie e salute dell’uomo

La challenge consiste in una fase di business acceleration durante la quale esperti del settore forniranno una serie di consulenze specifiche alle idee imprenditoriali ritenute interessanti.

Per ogni startup saranno realizzati:

business plan

studio di fattibilità

piano di marketing

pitch

I team selezionati seguiranno un percorso di accelerazione e affiancamento con consulenti esperti per realizzare la propria start up.

Chi è l’informatico ambientale e il corso gratuito per diventarlo

Seconda componente del progetto TBIZ è il corso di alta formazione gratuito Work&Study Experience! per diventare informatico ambientale. Si tratta di una figura professionale trasversale a tutti i settori attualmente interessati dall’attuale ondata green inserita nel concetto di transizione ecologica all’interno del PNRR.

L’informatico ambientale è il punto di riferimento del cosiddetto GREEN IT, ossia la nuova frontiera della tecnologia sostenibile. O meglio, dell’uso degli strumenti tecnologici per la gestione sostenibile di un’azienda.

La durata del percorso formativo è di 600 ore, di cui 360 ore d’aula/laboratorio e 240 ore di stage in Campania.

Sono cinque le unità formative previste dal corso:

Effettuare l’analisi e il monitoraggio dei software ed infrastrutture di calcolo in relazione ai consumi energetici – 70 ore;

Progettazione software Embedded e mobile in direzione green – 90 ore;

Sviluppo software Embedded e mobile in direzione green – 90 ore;

Qualità software – 60 ore;

Testing e manutenzione del software – 50 ore.

L’intero progetto sarà illustrato dal comitato organizzatore durante un webinar specifico, in programma il 10 gennaio 2023 alle ore 15:30. Iscriviti qui.

Per maggiori informazioni sul progetto: https://technologybiz.it/