Startup Marathon, contest online: domande entro il 25 settembre

E’ online il bando del contest Startup Marathon 2023, aperto a PMI innovative, startup e spinoff fino al 24 settembre 2023.

Il contest, promosso da Area Science Park, UniCredit e Fondazione Comunica, intende selezionare e valorizzare le imprese innovative nazionali più interessanti e sensibilizzare il pubblico sulla generazione e sviluppo d’impresa, favorendo lo sviluppo di un ecosistema d’innovazione di portata nazionale.

I partecipanti selezionati potranno esporre il proprio pitch durante lo Startup Marathon Digital Day, in programma il 27 ottobre 2023, mentre le 10 finaliste si sfideranno il 14 novembre 2023 nella sede di UniCredit a Verona.

Il contest mette in palio l’accesso al programma di accelerazione UniCredit Start Lab, con il quale le startup vincitrici saranno accompagnate allo sviluppo imprenditoriale e alla crescita, nonché la preselezione per il percorso di internazionalizzazione Primo Innovare (per l’impresa vincitrice) e l’ammissione alla missione nazionale al CES di Las Vegas (per la seconda e terza classificata).

Inoltre, verrà assegnato un premio speciale per un’impresa la cui composizione sociale sia a maggioranza femminile, la quale potrà essere preselezionata per il programma di internazionalizzazione Prospera Women.

Possono partecipare al bando incubatori e acceleratori, università, corporate, investitori, parchi scientifici e tecnologici e organizzazioni di supporto alle imprese, proponendo un massimo di 2 realtà della propria rete tra startup, PMI innovative, spinoff e scaleup.