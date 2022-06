Startup per il Clima, dodicesima edizione: caccia ai progetti innovativi contro i gas serra

Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo – Italian Exhibition Group, hanno lanciato il bando per la dodicesima edizione del Premio Startup per il Clima per contrastare il cambiamento climatico.

L’obiettivo del premio è selezionare il progetto più innovativo ed efficace per ridurre le emissioni di gas serra in modo verificabile, duraturo e addizionale, contribuendo così al raggiungimento della neutralità climatica dell’Italia.

Alla startup vincitrice sarà data ampia visibilità attraverso i canali della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e dei suoi network, di Ecomondo e di STEP, tramite attività di ufficio stampa e una campagna di comunicazione dedicata.

La startup vincitrice riceverà, inoltre, un percorso di mentorship da parte di STEP, del valore di 5.000 euro, della durata di 2 mesi ed erogato in modalità virtuale. Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 30 giugno 2022.