Startup per il clima, Premio 2021: caccia ai progetti innovativi contro i gas serra

Italy for Climate e STEP Tech Park, in collaborazione con Ecomondo – Italian Exhibition Group, hanno lanciato il bando per il Premio Startup per il Clima 2021 per contrastare il cambiamento climatico. L’obiettivo del premio è selezionare il progetto più innovativo ed efficace per ridurre le emissioni di gas serra in modo verificabile, duraturo e addizionale, contribuendo così al raggiungimento della neutralità climatica dell’Italia.

Il premio si rivolge a team di innovatori o startup italiane, con un livello di maturità tecnologica (TRL) del progetto presentato pari al livello 5.

La startup vincitrice riceverà un percorso di mentorship di due mesi da parte di STEP del valore di 5.000 euro, oltre a numerose attività di networking. Inoltre, il vincitore e altri quattro finalisti del premio godranno di ampia visibilità attraverso una campagna di comunicazione dedicata sui canali sociale e sui siti web di Italy for Climate e di STEP Tech Park. Le startup di particolare interesse potranno anche essere presentate al network di Italy for Climate. La scadenza per presentare le candidature è l’8 agosto 2021.