Startup, per Vedrai 40 milioni raccolta di capitale

(Adnkronos) –

Vedrai ha raggiunto una raccolta di capitale di oltre 40 milioni

di euro. Ad annunciarlo è la stessa startup che sviluppa soluzioni basate su Intelligenza Artificiale che permettono alle Pmi di simulare l’impatto delle decisioni sui risultati aziendali. A guidare l’aumento di capitale è Azimut, che non solo ha offerto la possibilità ai propri clienti di sottoscrivere l’investimento tramite un veicolo ad hoc, ma ha anche deciso di investire direttamente attraverso la proprietà.

Vedrai sottolinea che il capitale raccolto servirà per incrementare la crescita in termini di organico, sia qualitativamente sia quantitativamente. In aggiunta, permetterà all’azienda di rafforzare la propria tecnologia e la strategia di posizionamento nazionale e di rivolgere la propria crescita all’estero, puntando ad affermarsi come uno dei leader nel settore dell’Intelligenza Artificiale in Europa.

“Il fatto che Azimut e i suoi clienti, grandi imprenditori, manager e personaggi della cultura e dello spettacolo abbiano investito, ora e in passato, in un’iniziativa come Vedrai, dimostra come anche l’ecosistema italiano possa essere ricettivo su progetti concreti, dove semplicità e pragmatismo vengono messi al primo posto” ha commentato Valerio Zanaglio, co-fondatore e vicepresidente di Vedrai.