Startup, Quantum Grand Challenge: budget di 4 milioni di euro

La EuroHPC Joint Undertaking, nell’ambito del progetto HORIZON-JU-EUROHPC-2026-QGC-02
La call si articola in due fasi distinte: Fase 1 – grazie al finanziamento Horizon Europe, le startup selezionate riceveranno sostegno per un periodo di quattro mesi per elaborare una roadmap tecnico-finanziaria, accompagnata da prototipi preliminari; Fase 2 – le migliori iniziative saranno invitate a presentare proposte alla European Investment Bank (EIB) tramite il programma InvestEU, con la possibilità di accedere a finanziamenti a lungo termine per spingere progetti verso applicazioni industriali.
Tra i criteri preferenziali darà ulteriore premialità l’integrazione con i centri di supercomputing europei, per garantire interoperabilità con le infrastrutture HPC già esistenti nella UE.
Le startup selezionate potranno contare anche su servizi di consulenza finanziaria da parte della EIB per valutare la sostenibilità economica e prepararsi a eventuali investimenti privati.
Con un budget complessivo indicativamente previsto per la Fase 1 di 4 milioni di euro, le candidature devono essere presentate entro le 17:00 dell’8 gennaio 2026 tramite il portale EU Funding & Tenders.