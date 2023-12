Startup, Takeoff Accelerator 2024: candidature aperte fino al 12 gennaio

Fino al 12 gennaio 2024 è possibile per le startup costituite in Italia, o che desiderano aprire una entità legale in Italia, candidarsi al nuovo bando di “Takeoff Accelerator”, l’acceleratore della rete nazionale CDP – Cassa Depositi e Prestiti, per lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi nei settori dell’aerospazio e dell’advanced hardware.

Le startup selezionate avranno accesso ad un percorso dedicato a Torino e potranno beneficiare di un investimento di 120.000-150.000 euro tra liquidità e servizi di accelerazione.

Inoltre, avranno la possibilità di sviluppare partnership e, al termine del programma, le migliori startup riceveranno un ulteriore investimento follow-on per supportare la crescita del loro modello di business.