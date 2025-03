Startup tech a leadership femminile: incentivi per scalare il proprio business

Il programma Supernovas Rocket Up ha aperto le candidature per il bando 2025, in scadenza il prossimo 31 marzo. L’edizione 2025 per la prima volta accoglierà anche startup extra-UE, e prevederà un programma di internazionalizzazione della durata di sei mesi, pensato per startup tech a leadership femminile che desiderano espandere le proprie attività in nuovi mercati europei. Il programma accoglierà tra 12 e 16 startup.

Possono partecipare startup in fase di crescita che desiderano espandersi e scalare il proprio business nei settori chiave di mobilità, alimentazione e manifattura, in linea con le aree di interesse di EIT Urban Mobility, EIT Food ed EIT Manufacturing: startup innovative, ovvero aziende ad alto impatto, con un modello di business scalabile; startup in fase di crescita, realtà con un Product-Market Fit consolidato, pronte a entrare in nuovi mercati; leadership femminile, vale a dire startup fondate, co-fondate o guidate da una donna.

Le startup extra-europee dovranno coprire interamente i costi di partecipazione, mentre le startup europee potranno accedere a sponsorizzazioni basate sul punteggio di valutazione.

Le tre migliori startup riceveranno il finanziamento totale del programma.