“StartupHER”, dall’idea al mercato: call to action per donne imprenditrici

In un panorama ancora complesso dove la parità di genere fatica ad affermarsi, soprattutto nel settore dell’innovazione e delle nuove imprese (secondo il ministero dello Sviluppo Economico le aziende in cui le quote di proprietà e le cariche amministrative sono gestite da donne, rappresentano il 13,5% del totale) cresce sempre di più l’attenzione verso le attività imprenditoriali femminili. E anche se quattro imprese su cinque nel nostro paese sono guidate da uomini, è certo che qualcosa sta cambiando. Soprattutto nel mondo delle startup dell’innovazione, dove sono sempre di più i progetti ideati e supportati da grandi aziende, convinte che la valorizzazione dei talenti femminili sia un fattore imprescindibile nel definire il valore e la sostenibilità di un’impresa e contribuire allo sviluppo del sistema economico. Ma esiste una via femminile al fare startup, capace di costruire regole e visioni differenti, stabilire nuove regole e azzardare strade diverse? E’ quanto si propone il progetto StartupHER, trasformando le idee progettuali innovative e migliori in imprese strutturate nell’affrontare il mercato attraverso un programma tailor-made di mentoring, coaching e formazione, ma soprattutto valorizzando, nel percorso di incubazione, gli elementi distintivi della leadership femminile come la sostenibilità espressa in termini di buona gestione ed inclusione, costruzione di connessioni, empowerment dei team e networking. Questo superando i limiti territoriali che vedono la concentrazione dei principali acceleratori nelle grandi città: StartupHer è infatti una call to action online aperta a tutto il territorio nazionale: lo sviluppo dei migliori progetti selezionati avrà infatti un’incubazione da remoto, consentendo a chiunque e da ovunque di accedere e sviluppare il proprio progetto. Ideato da Daxo Group, società di consulenza e formazione strategica di digital transformation., StartupHER – sostenuto da Agos – ha ottenuto il sostegno dell’Associazione Donne 4.0, dedicata a costruire con l’aiuto delle tecnologie un futuro inclusivo e sostenibile. Partner dell’iniziativa anche Le Village by Crédit Agricole Milano, la cui missione è da sempre sostenere la crescita delle startup e accelerare l’innovazione.

Le startupper, siano esse di una singola founder o di un team di donne possono candidarsi partecipando al Bando scaricabile dal sito www.startupher.it . C’è tempo fino al 16 settembre. I progetti verranno valutati verificandone il potenziale di innovazione, soprattutto in termini finanziari, e il contenuto tecnologico. Tre i progetti che otterranno il supporto strategico per affrontare lo sviluppo della propria idea imprenditoriale attraverso attività di mentoring e formazione ma anche con l’affiancamento di professionisti tech, il coaching, lo sviluppo del piano di marketing e il successivo business development. Il 23 settembre verranno comunicate le startupper vincitrici dando inizio al percorso di formazione che si concluderà il 30 novembre. Il percorso di accompagnamento StartupHER avrà una durata di due mesi e le lezioni online si terranno nel tardo pomeriggio.