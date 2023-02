Ornella Vanoni, Fabio Rovazzi, Levante e la Gialappa’s Band saranno gli ospiti di Alessandro Cattelan in “Stasera c’è Cattelan”, in onda questa sera – mercoledì 22 febbraio – alle 23.50 su Rai 2. Una puntata ricca non solo di interviste, ma anche di rubriche, esibizioni musicali e momenti inaspettati.