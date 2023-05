Stasera nuova puntata di Sud Reporter su Campi Flegrei tv: ospiti Marciani e Daniele

I nodi del lavoro e del reddito di cittadinanza a Napoli e nel Sud dopo la manifestazione dei sindacati. La questione giovanile tra emigrazione e disagio dopo il Covid. La difesa del territorio di fronte ai cambiamenti climatici e il caso della festa scudetto del 4 giugno.

Ospite in studio il segretario Slc Cgil Napoli e Campania Gianluca Daniele dopo la manifestazione dei sindacati del 20 maggio: questione lavoro e reddito di cittadinanza.

In collegamento l’assessore comunale Chiara Marcianisul tema della questione giovanile a Napoli tra i tassi di emigrazione, il disagio post Covid e la sicurezza nella movida.

Dopo l’alluvione in Emilia Romagna la situazione in Campania con i raccolti delle ciliegie compromessi per gli eventi climatici: in collegamento il presidente di Coldiretti Campania Gennaro Masiello

In vista del 4 giugno per la festa finale dello scudetto del Napoli il nodo vendita dello stadio Maradona e la piazza “fantasma” al Plebiscito sostituita dai maxischermi: in collegamento il giornalista de Il Mattino Luigi Roano.

Infine, con il regista e insegnante Marco Rossano ospite in studio si parlerà di cinema sociale e delle nuove generazioni con i social sempre più protagonisti nella comunicazione.

