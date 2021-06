Stati d’ansia e attacchi di panico, il rimedio può essere la meditazione. L’esperienza di tre pazienti napoletani

di Rosina Musella

Negli scorsi mesi abbiamo parlato con la dottoressa Maria Felicia Amato di relazioni di coppia e reazioni psicologiche alla pandemia, in due articoli che trovate sul nostro sito. Stavolta i nostri microfoni non hanno raggiunto lei, bensì tre persone che hanno preso parte, nel corso dell’anno, ai corsi di meditazione mindfulness da lei gestiti presso il Centro Ananda di Napoli. La “mindfulness” è una pratica meditativa che, attraverso strumenti come il respiro, la camminata consapevole e il bodyscan, permette a chi la esegue di percepire consapevolmente il momento presente, attraverso la mente e il corpo. Tale pratica, per l’efficacia riscontrata anche in ambito psicologico, è da diversi anni inserita nei percorsi terapeutici di diversi specialisti che la consigliano a pazienti affetti da disturbi d’ansia e attacchi di panico.

Noi abbiamo intervistato Franco Bruno, 60 anni, impiegato di un’azienda di telecomunicazioni, Michela D’Antonio, 23 anni, studentessa, e Laura Romano, 36 anni, collaboratrice amministrativa presso lo studio di un commercialista, chiedendo loro di parlarci di meditazione, del corso seguito presso il Centro Ananda e di come sia stato seguirlo da remoto, poiché svoltosi quando le restrizioni per il contenimento della pandemia sconsigliavano incontri in luoghi chiusi.

Qui di seguito trovate la loro intervista.

Aveva mai praticato meditazione prima?

Bruno: Sì, da tempo mi interesso a questi temi e, dopo essermi informato attraverso varie letture, ho deciso di sperimentare queste pratiche in prima persona. Da anni, infatti, frequento il Centro Ananda e pratico meditazione.

D’Antonio: Credevo di non aver mai praticato prima, invece seguendo il corso ho scoperto che non era così. Quando ero alle medie, infatti, la mia insegnante di italiano ci faceva porre attenzione sul nostro respiro e io replicavo la pratica anche a casa; inoltre, grazie all’approccio della mia insegnante di canto, ponevo già attenzione al mio respiro e alla percezione del mio corpo.

Romano: Ne avevo sentito parlare molto spesso, anche da mia moglie che da anni segue un percorso di mindfulness e di yoga. Avevo, quindi, iniziato ad informarmi autonomamente, ma da sola non ero mai riuscita a praticare come avrei voluto.

Quali erano le sue aspettative prima di iniziare?

Bruno: In questo periodo siamo tutti sotto stress per diversi motivi, quindi mi interessava la possibilità di sperimentare nuovi strumenti psicologici per lavorare sulle emozioni e le relazioni e anche per poter trovare il modo di ritagliarmi momenti di calma durante il giorno.

D’Antonio: Ho iniziato perché sentivo l’urgenza di risolvere determinate situazioni. Speravo di poter trasportare verso altre attività la disciplina che avrei ottenuto praticando costantemente la meditazione. Inoltre, puntavo a calmare le ansie che spesso mi trovo a dover affrontare.

Romano: Mi aspettavo di riuscire a controllare gli attacchi di panico e d’ansia di cui soffro.



Cosa ha ottenuto dal corso?

Bruno: A parte l’approfondimento della meditazione, che già praticavo, mi ha colpito la relazione creatasi con gli altri partecipanti, la disponibilità di tutti e la possibilità di arricchirsi attraverso lo scambio di reciproche esperienze.

D’Antonio: Seguendo il corso ho percepito il consolidamento del senso di disciplina, andato perduto, però, superata la fine. Soffro di emicranie, quindi spesso praticare la mindfulness mi è risultato faticoso, perché con la meditazione si acuisce la percezione del proprio corpo e quindi le tensioni e i dolori alla testa sono più difficili da ignorare. Sicuramente, però, la meditazione mi ha trasmesso un profondo senso di calma generale, legato alla consapevolezza di poter tornare a focalizzarmi su me stessa.

Romano: Attraverso il respiro consapevole sono riuscita a calmare la mente, a gestire e controllare meglio queste dinamiche, spesso invalidanti. Mi ha dato degli strumenti, che uso ancora oggi, per combattere i disturbi di cui soffro. È stato comunque un percorso introspettivo molto difficile, mi sono trovata ad affrontare alcune situazioni che credevo di aver già risolto in precedenza, ma a quanto pare non mi avevano abbandonata completamente.

Bruno, lei che ha seguito corsi di meditazione in passato, che differenze ha notato col passaggio online?

Bruno: È stata un’esperienza nuova, con strumenti che sicuramente in futuro saranno sempre più diffusi. Fare questo esperimento è stato utile e credo si siano ottenuti risultati migliori di quanto ci si aspettasse. Costruendo pian piano il gruppo, si riesce ad ottenere una confidenza molto simile a quella di un gruppo in presenza, forse anche grazie al tema che spinge le persone ad aprirsi. Inoltre, oggigiorno siamo tutti più abituati ad utilizzare questi strumenti, che ovviamente presentano dei limiti, ma non vanno assolutamente abbandonati. Anzi, la cosa migliore sarebbe inserirli e combinarli all’attività in presenza perché presentano diversi vantaggi, tra cui la possibilità di includere persone che abitano lontano o hanno difficoltà motorie.

A chi consiglierebbe la meditazione?

Bruno: La consiglio soprattutto come supporto in situazioni di crisi e abbassamento dell’umore, sempre previa valutazione del professionista. In ogni caso, anche per chi ha voglia di conoscersi più approfonditamente e punta ad un miglioramento del proprio benessere.

D’Antonio: La consiglierei a chi non avesse mai avuto contatti con questo approccio e sentisse la necessità di dedicare un po’ di tempo a se stesso.

Romano: Penso sia una pratica accessibile a tutti, anche se certamente può giovare maggiormente a coloro che affrontano quotidianamente certe problematiche: pensiero rimuginante, disturbi del sonno, depressione, attacchi di panico, ansia.